Cisano sul Neva, approvato regolamento di videosorveglianza sul territorio comunale

Cisano sul Neva. E’ stato approvato il regolamento di videosorveglianza del territorio comunale all’unanimità nell’ultimo Consiglio. Si attiva, infatti, un servizio essenziale di supporto alle forze di pubblica sicurezza per indagini relative a reati o al rilevamento di incidenti stradali in cui sia necessario ricostruire la dinamica.

“E’ una bella notizia per tutto il paese – dichiara il consigliere comunale Agostino Morchio -. E’ un atto importante che ho visto nascere nel 2018 durante il precedente mandato e su cui, essendo sicurezza e prevenzione argomenti a me molto cari, avevo proposto emendamenti sui tempi della conservazione e sulla qualità delle immagini, presentato interrogazioni e, con amici, promosso il controllo del vicinato attraverso l’organizzazione di serate informative in Sala Gollo”.

