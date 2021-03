Coronavirus, Liguria tra le regioni del Nord con meno morti durante la seconda ondata

Genova. In Liguria l’eccesso di mortalità nell’ultimo trimestre del 2020 rispetto alla media degli anni 2015-2019 si è attestato al 33,9%. È quanto emerge dall’ultimo report di Istat “La dinamica demografica durante la pandemia Covid-19” che pone l’accento sul declino di popolazione in atto in Italia dal 2015.

In molte regioni del Nord l’eccesso di mortalità registrato a fine 2020 è superiore a quello della prima ondata: Valle d’Aosta (+63,7%), Piemonte (+53,0%), Veneto (+44,4%), Friuli Venezia Giulia (+45,6%) e Provincia autonoma di Trento (+65,4%). La Liguria, invece, si colloca vicino ai livelli registrati da alcune regioni del Mezzogiorno tra cui spiccano Sardegna (+34.9%) e Puglia (+30,5%). Tra i territori settentrionali, solo la provincia autonoma di Bolzano (+39,1%) ha un dato migliore.

