Corso Sardegna, il Comune ci ripensa: i parcheggi non spariranno prima del 2022

Genova. La rivoluzione della viabilità annunciata per corso Sardegna dovrà aspettare: il Comune di Genova ha deciso di riprendere in mano la progettazione del riassetto nel tratto di fronte all’ex mercato ortofrutticolo in corso di ristrutturazione, sollevando dall’incarico la cordata di imprese che si era aggiudicata il project financing da 27 milioni complessivi.

A confermarlo è il vicesindaco Pietro Piciocchi, assessore ai Lavori pubblici: “Siccome quel tratto di corso Sardegna verrà inglobato dal progetto degli assi di forza in sostanza abbiamo deciso di monetizzare l’opera e distribuire i soldi avanzati, circa 700mila euro, per altri interventi sul territorio. Verrà realizzata una sistemazione di fronte all’ingresso del mercato quando verrà inaugurato, ma la sistemazione vera e propria della strada sarà legata alla creazione delle corsie per il trasporto pubblico”.

