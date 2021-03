Covid, semplificata la procedura per il rilascio del marchio regionale ‘Artigiani in Liguria’

Genova. «Al via la procedura semplificata straordinaria per il rilascio del marchio regionale ‘Artigiani in Liguria’ fino a fine emergenza Covid-19, e comunque per tutto il 2021». È quanto deliberato dalla commissione regionale dell’artigianato, per ovviare alle restrizioni alla libera circolazione territoriale che hanno comportato un blocco delle verifiche ispettive e, di conseguenza, delle pratiche di concessione d’uso del marchio.

