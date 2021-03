Festival della Scienza in un clic: on line la nuova piattaforma per accedere ai contenuti

Genova – È di nuovo disponibile la piattaforma digitale festivalscienza.online, il portale inaugurato lo scorso ottobre in occasione della diciottesima edizione del Festival della Scienza di Genova. La piattaforma, dopo l’ottimo riscontro dei primi mesi, che ha registrato oltre 5mila abbonamenti nel periodo del Festival, torna online con più di 80 contenuti a pagamento e gratuiti con protagonisti esperti e scienziati di fama internazionale.

«Per la scorsa edizione del Festival avevamo previsto un programma quasi interamente in presenza, a eccezione delle scuole – racconta Marco Pallavicini, presidente dell’Associazione Festival della Scienza – ma, a due giorni dall’inizio della manifestazione, siamo stati costretti a portare tutti gli appuntamenti online. Così, in pochissimo tempo è nata la piattaforma festivalscienza.online, che ha dato la possibilità al pubblico di seguire il ricco programma del Festival in totale sicurezza. Uno spazio virtuale che in questi mesi è stato aggiornato e migliorato, per portare contenuti scientifici di qualità online e renderli fruibili a tutti, anche ai più giovani».

