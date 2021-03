Genova Sailing Week, Katarina II e Tekno primeggiano nella classe ORC

Genova. Un golfo di Genova dai toni grigi ha dato il benvenuto e l’arrivederci agli equipaggi che hanno partecipato alla prima riedizione della Genova Sailing Week, manifestazione nel ricordo di Paolo Scerni, più volte protagonista delle regate del club e tragicamente scomparso in settimana.

Tre i giorni di regate per le classi ORC e IRC, accolte con molto entusiasmo da tutti i partecipanti in mare da giovedì 25 fino a sabato 27 marzo. Fare vela a grandi livelli si può, anche in questo periodo, dove la sicurezza e il rispetto delle normative Covid sono il punto di partenza per il successo di un appuntamento come questo. Cinque le prove disputate.

... » Leggi tutto