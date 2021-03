In Liguria via alle vaccinazioni in farmacia, Toti: “Anche noi capaci di coinvolgere tutte le categorie in uno sforzo nazionale”

Liguria. “Tante volte guardiamo a Israele, agli Stai Uniti e all’Inghilterra e ci chiediamo perché loro camminano così veloci e noi no: camminano così veloci perché sono in grado di coinvolgere tutte le categorie in un grande sforzo nazionale, mentre in Italia l’azzeccagarbuglismo del nostro Paese molto spesso frena ciò che tutti auspichiamo: noi oggi in Liguria siamo a dire che se si vuole è possibile farlo, grazie alla collaborazione di tante persone e di tanti professionisti, come i titolari delle farmacie e grazie al servizio sanitario regionale”.

Lo ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti in occasione dell’avvio del servizio di vaccinazione nelle farmacie di Genova e della Liguria, apripista nazionale. Da oggi 2400 vaccini a settimana saranno disponibili in 52 farmacie distribuite su tutto territorio ligure i cittadini con età tra 70 e 79 anni avranno la possibilità di ricevere vaccino Astrazeneca, somministrato esclusivamente su prenotazione, effettuata attraverso il portale web o il numero verde dedicati oltre che nelle farmacie.

