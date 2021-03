Mascherine non idonee, Lista Crivello: “Importante capire se anche sono arrivate anche a Genova”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dal gruppo Lista Crivello in consiglio comunale. “Abbiamo appreso dalla stampa che in questi giorni sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Gorizia mascherine FFP2 non conformi alle normative e pericolose per la salute”.

“I finanzieri di Gorizia stanno acquisendo la documentazione e i dati al fine di ricostruire la responsabilità della catena di approvvigionamento e verificare quante mascherine della stessa tipologia siano state impiegate o sono tuttora in uso su tutto il territorio nazionale”, prosegue la nota.

... » Leggi tutto