Partito Democratico, il 9 aprile si riunisce l’assemblea regionale: sul tavolo anche le strategie per le amministrative di Savona

Liguria. A due settimane dall’elezione del nuovo segretario nazionale, Enrico Letta, e a sette mesi dalle elezioni regionali perse dalla coalizione giallorossa, il Partito Democratico ligure riuscirà a riunirsi in assemblea regionale. Si deciderà l’immediato futuro del Pd locale alla vigilia di un biennio fondamentale sul fronte politico sia per via delle elezioni amministrative a Savona nel 2021 sia per l’aprirsi della campagna elettorale per le comunali di Genova nel 2022.

La riunione si svolgerà venerdì 9 aprile alle 17.30 su Zoom in ottemperanza alle normative contro il contagio da covid-19. Il primo punto all’ordine del giorno è la relazione dell’attuale segretario regionale, Simone Farello, sulla situazione politica e per l’avvio del congresso del Pd Liguria. Ed è proprio il vertice della segreteria regionale – che risale alla segreteria di Matteo Renzi – ad essere stato messo in discussione da parte dei dem liguri. Il partito non si riunisce a congresso dal 2014.

