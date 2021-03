Regione, Russo (FdI): “In Liguria ancora tante zone senza metano, governo si attivi per farlo arrivare ovunque”

Regione. Il gruppo consiliare in Regione di Fratelli d’Italia, composto da Veronica Russo, Stefano Balleari e Sauro Manucci, ha presentato un ordine del giorno che impegna il presidente e la giunta regionale a segnalare al ministero della transizione ecologica e ad attivarsi presso le sedi competenti affinché venga avviato uno studio, progettazione e realizzazione dell’infrastruttura di distribuzione gas metano in tutte quelle zone della Liguria regione che risultano ancora oggi sprovviste.

“Da un confronto con diversi amministratori locali è emerso che molti Comuni liguri non dispongono dell’infrastruttura di distribuzione del metano, per questo alcuni di essi hanno fatto ricorso all’installazione di un serbatoio a Gpl, altri, invece, hanno lasciato libertà ai cittadini che, per lo più, hanno deciso di ricorrere all’utilizzo di bombole – sottolinea Veronica Russo, prima firmataria e proponente dell’ordine del giorno – Inoltre bisogna evidenziare il fatto che il Gpl ha un costo doppio rispetto al metano e richiede l’installazione di un serbatoio il cui approvvigionamento deve avvenire periodicamente, almeno una o due volte all’anno”.

... » Leggi tutto