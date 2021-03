Russo (FdI): «In Consiglio regionale primo passo per la riqualificazione dello “Zaccari” di Camporosso»

Camporosso. «Oggi in Consiglio Regionale è stato compiuto il primo passo per la riqualificazione del campo Raoul Zaccari di Camporosso. Da sempre, prima come amministratore del comune capofila che gestisce il complesso (Vallecrosia) e oggi, con più energia, come consigliere regionale, mi sono preoccupata di capire quali potranno essere tutte le azioni da attuare per mettere in sicurezza e riqualificare l’impianto che, a causa di una negligente manutenzione del passato, versa oggi in condizioni pessime». Veronica Russo di Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno dall’aula di via Fieschi a Genova con il quale la giunta regionale si impegna a valutare gli eventuali percorsi per un possibile finanziamento per la riqualificazione del sito ridando alle numerose società sportive del territorio un luogo degno di essere utilizzato e sfruttato.

