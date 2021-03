Savona 2021, i partiti di minoranza di sinistra chiedono un incontro a Russo: “Questioni ancora aperte”

Savona. “Le elezioni sono state posticipate ma è necessario non sprecare tempo. Esprimiamo attenzione nei confronti della candidatura di Marco Russo, anche se a nostro giudizio rimangono aperte questioni su cui lo stesso non si è ancora espresso, soprattutto in tema di scelte urbanistiche avvenute in città, non solo negli ultimi cinque anni”.

A dichiararlo sono i gruppi di Linea Condivisa, Rete a Sinistra e Rifondazione Comunista a proposito delle elezioni comunali che si terranno in autunno a Savona per cui intendono chiedere un incontro al candidato del centro sinistra Marco Russo “affinché sia chiara la loro posizione e che in questi cinque anni ci sono state forze come Rete a Sinistra e Noi per Savona che, in contatto con il gruppo consiliare regionale Linea condivisa, hanno fatto vera opposizione”.

