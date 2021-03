Semplificata la procedura di concessione del marchio “Artigiani in Liguria”

Genova. Al via la procedura semplificata straordinaria per il rilascio del marchio regionale ‘Artigiani in Liguria’ fino a fine emergenza Covid-19, e comunque per tutto il 2021. È quanto deliberato dalla commissione regionale dell’artigianato, per ovviare alle restrizioni alla libera circolazione territoriale che hanno comportato un blocco delle verifiche ispettive e, di conseguenza, delle pratiche di concessione d’uso del marchio.

“Fino ad oggi l’impresa artigiana richiedente – spiega l’assessore regionale con delega all’Artigianato Andrea Benveduti – avrebbe dovuto inoltrare la sua istanza alla Camera di Commercio, quale organismo di controllo, che, dopo aver verificato il possesso dei requisiti per la concessione della licenza, subordinava la decisione alla verifica ispettiva in laboratorio. Una procedura che, viste le circostanze, rischiava di lasciare indietro molte richieste, ma che, grazie a questo intervento, consentirà alle imprese di allegare una dichiarazione sostitutiva di corrispondenza con quanto previsto dal regolamento, che rimetterà in moto il processo”.

