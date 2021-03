Imperia. Scrivono quelli di Sinistra Italiana «La Liguria a guida Toti ha infranto ogni record negativo sui numeri legati alla pandemia del Covid-19. La nostra è una delle regioni con il più alto rapporto tra decessi e abitanti, ha avuto una diffusione del virus drammatica nelle strutture per la cura degli anziani, è in zona retrocessione nelle statistiche nazionali sull’efficacia della campagna vaccinale ed è di recente stata oggetto di forti critiche da parte della Corte dei Conti per il deficit di bilancio della sanità e le inefficienze del servizio sanitario regionale che spingono molti liguri a rivolgersi a strutture in altre regioni.

