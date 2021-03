Vaccini, Costa (Noi con l’Italia): “Con obbligo per i sanitari e scudo penale passo decisivo”

Genova. “Scudo penale per i vaccinatori e obbligo vaccinale per il personale sanitario in corsia. Domani deve essere la volta buona”. È quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute ed esponente di Noi con l’Italia, Andrea Costa.

“Ora il Governo Draghi può segnare il punto decisivo nella battaglia contro il Covid-19, che ha visto, come nelle peggiori guerre, dolorosissime perdite tra le famiglie italiane. Finalmente, una politica che decide e che si assume la responsabilità delle proprie scelte”, dice Costa.

