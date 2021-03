Vaccino in farmacia, la Liguria anticipa tutti: “Potremmo farne 10mila a settimana ma mancano dosi”

Genova. Con le prime dosi somministrate nei pressi della farmacia Nizza in via Cocito, nel quartiere di Albaro, la Liguria celebra l’inizio delle vaccinazioni nelle 52 farmacie territoriali che hanno aderito all’accordo tra Regione Liguria e l’associazione di categoria.

“La Liguria quando vuole arriva prima di tutti quanti. Anche stavolta siamo arrivati prima di tutti gli altri e ringraziamo i titolari di farmacia con cui ci siamo seduti al tavolo molto prima dell’accordo nazionale che forse ci aiuterà ad allargare ancora la platea delle farmacie – ha commentato il presidente ligure Giovanni Toti – Credo che essere all’avanguardia in questo senso non ci dia solo una mano a risolvere il problema della pandemia oggi e della campagna vaccinale che certamente crescerà non appena arriveranno nuovi vaccini. Includere la farmacia a pieno titolo nell’espressione del servizio sanitario che si prende carico del cittadino quartiere per quartiere, città per città della nostra regione credo che sia un ulteriore passo avanti”.

