Celle, allarme processionaria ai giardinetti e in passeggiata

Celle Ligure. Processionaria ai giardinetti delle scuole e in passeggiata, sono preoccupati genitori e proprietari di amici a quattro zampe. Dopo le segnalazioni, il Comune ha effettuato un sopralluogo, con esperti, nei punti indicati.

“Come sempre la disinfestazione è stata fatta regolarmente ad ottobre – afferma il vicesindaco Giovanni Siri – è quello il momento giusto, quando ci sono i nidi e si vedono”. Ma il risultato non è così scontato. Per questo comunque bisogna fare massima attenzione e non venirne a contatto.

... » Leggi tutto