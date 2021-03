Coronavirus, lockdown in Francia per contagi in aumento: Macron chiude tutto, anche le scuole

Parigi. Troppi casi di Covid-19, Emmanuel Macron estende la zona rossa a tutta la Francia. L’annuncio è arrivato in serata, quando il presidente francese, come aveva annunciato, ha parlato alla nazione. Il piano di Macron per fermare il virus è spiegato in alcuni punti, sulle slide mostrate al pubblico in diretta:

– Coprifuoco a partire dalle 19;

– Telelavoro;

– Negozi chiusi (ad eccezione dei beni di prima necessità come alimentari e farmacie);

– A partire dal 5 aprile, divieto di spostamento a meno che non ci siano motivi urgenti;

– Vietati gli spostamenti in giornata al di fuori di un raggio di 10 km dal proprio domicilio in assenza di motivi urgenti.

