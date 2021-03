Covid nel savonese, Uil: “Quella di Toti non sia solo passerella, servono più vaccini”

Savona. “Quella di Toti non sia solo una passerella: vogliamo conoscere il piano strategico vaccinale per il Savonese e Ponente Ligure che rischiano la zona rossa oltre lo stabilito”. Parole di Gianni Mazziotta, segretario regionale Uil Liguria con delega al territorio savonese e Milena Speranza, coordinatrice Uil Sanremo – Imperia.

“Tra oggi e domani sarà il turno del nostro territorio dopo l’inaugurazione del primo hub vaccinale a Genova, alla Foce del Mare, e dopo le foto scattate davanti alle farmacie alle quali il presidente proponeva prenotazioni e vaccinazioni. Ecco, finalmente tocca al territorio più in emergenza, il Ponente, con il contagio in risalita, con la zona rossa che incombe oltre lo stabilito, con nuove criticità sulle terapie intensive con 70 i posti ormai abbondantemente occupati. Le due Asl del Ponente tornano in “fase 4″ con la necessità di aumentare i posti letto da destinare ai malati Covid. Presidente, abbiamo un problema da risolvere!”.

