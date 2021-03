«Grazie di cuore a tutto l’ospedale di Imperia»

Imperia. Ci scrive una lettrice, Micaela: «Lo scorso 3 marzo ho subito un complesso intervento chirurgico presso l’ospedale di Imperia. Attraverso le pagine del vostro giornale on line, vorrei ringraziare il Dottor Paolo Meloni Responsabile della Chirurgia ginecologica dell’ospedale di Imperia, unitamente alla sua equipe di sala operatoria, il Dottor Bracco Primario di Ostetricia e Ginecologia, il Dottor Bertolotto responsabile del reparto Urologia dell’ospedale di Imperia. Sono stati eccezionali non solo per la grande professionalità e dedizione con cui hanno affrontato il mio caso molto complesso, ma soprattutto per l’umanità e la continua dedizione rivolta alle pazienti tutte. Un grazie di cuore anche alle OSS, alle giovani ostetriche, alle infermiere del reparto (in particolare a Serenella) e alla capo sala sempre professionale e disponibile. Un ultimo pensiero affettuoso va alla dottoressa Motzo che si è occupata di me quotidianamente».

