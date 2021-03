Il Rina ha acquisito Interconsulting Engineering per crescere nei settori spazio e difesa

Genova. Il Rina ha acquisito, attraverso la controllata Rina Consulting, l’intero capitale sociale di Interconsulting Engineering, società di ingegneria con sede a Roma.

Interconsulting Engineering porta nel gruppo non solo ricavi per circa 5 milioni di euro e 50 dipendenti specializzati in sistemistica elettronica, ma anche know-how all’avanguardia nella progettazione e sviluppo di sistemi ed applicazioni integrati e, in particolare, di soluzioni ad alto contenuto tecnologico nell’avionica. La realtà acquisita da Rina ha tra le proprie referenze la partecipazione ai principali programmi aerospaziali nazionali e internazionali.

