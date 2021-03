Pasqua blindata, la Regione: “Sì a visite ad amici o parenti che risiedono in Liguria”

Genova. Dopo l’ordinanza del governatore Toti che vieta l’accesso alle seconde case fino a giorno successivo a Pasquetta, la Regione Liguria precisa in una faq alcune regole relative agli spostamenti e ai divieti in vigore per i prossimi giorni sulla base della normativa nazionale. In particolare resta la possibilità nei giorni arancioni di oltrepassare i confini comunali se si vive in un comune con meno di 5 mila abitanti con il limite dei 30 chilometri e con il divieto di recarsi nel comune capoluogo. Nei giorni rossi di sabato 3 aprile, domenica di Pasqua e Pasquetta i confini comunali potranno essere superati, oltre che per ragioni di lavoro, salute e necessità anche per far una sola visita al giorno ad amici e parenti.

Quindi per fare un esempio il 3,4 e 5 aprile non sarà possibile prendere l’auto per andare a fare un pic nic su un prato ma sarà possibile prendere l’auto per andare a pranzo a casa di amici che risiedono in Liguria.

... » Leggi tutto