Restituzione punti patente per errata canalizzazione al semaforo, entro due settimane terminato il procedimento

Genova. La restituzione dei punti patente annunciata dalla giunta comunale sarà riconosciuta ai soli conducenti sanzionati per l’uso non corretto delle corsie di canalizzazione. Lo precisa la polizia locale in una nota.

La restituzione dei punti sarà curata direttamente dagli uffici del corpo di polizia locale di Genova, senza necessità che gli interessati si attivino in alcun modo, e riguarderà indistintamente tutti i conducenti che hanno commesso tale tipologia di infrazione.

