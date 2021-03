Tre punti in trasferta per l’Iren Genova Quinto: Lazio doppiata

Genova. Successo meritato con risultato rotondo per l’Iren Genova Quinto, che nella terza gara del girone playout di Serie A1 (originariamente prevista per il 13 marzo e poi rinviata) supera 12 a 6 al Foro Italico la Lazio, inanellando la terza vittoria in tre partite.

“Siamo partiti molto bene, lo avevamo chiesto ai ragazzi – commenta il direttore sportivo Lorenzo Marino, in panchina per sostituire lo squalificato Gabriele Luccianti -. In questa vasca è sempre molto difficile giocare: è stretta, da una parte si tocca, e loro sono abituati a questo. Dopo loro sono tornati sotto, anche per alcuni grossi errori, ma in questo momento clou è stato determinante Pellegrini con alcuni interventi che ci hanno poi permesso di riprendere in mano il gioco e chiudere la partita giocando di controfuga. Direi che è la conferma di quanto si è visto nelle altre due partite: gare inizialmente equilibrate, poi noi che riusciamo a imporci a gioco lungo. Anche i risultati parziali lo confermano”.

