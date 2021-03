Treni merci a Certosa, il comitato: “Da Rfi silenzio inqualificabile, si valuti un altro percorso”

Genova. “Noi sosteniamo il trasporto su rotaia rispetto alla strada, ma un’opera di queste dimensioni, con la possibilità di transito di merci pericolose, non è sopportabile per il territorio senza interventi adeguati di tutela. Chiediamo la presentazione pubblica del progetto e la convocazione di un tavolo con Rfi, Cociv e il commissario straordinario di governo per il nodo di Genova”.

Sono le richieste che il comitato Liberi cittadini di Certosa ha portato ieri all’incontro con i capigruppo dei partiti in Consiglio regionale promosso da Sergio Rossetti (Pd) e Gianni Pastorino (Linea Condivisa) dopo le preoccupazioni per la riattivazione della linea ferroviaria del Campasso emerse nelle scorse settimane e documentate da Genova24 sia a Certosa sia a Sampierdarena.

