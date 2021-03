Turismo, voglia di estate in Liguria: prime prenotazioni in riviera (e si rivedono gli stranieri)

Genova. Il “tutto esaurito” è lontano anni luce, ma qualcosa sta iniziando a muoversi. Mentre l’Italia si blinda per tutto aprile con l’intenzione di contenere la terza ondata e programmare le prime riaperture da maggio in poi, gli albergatori liguri stanno iniziando a ricevere le prime chiamate per l’estate, che in qualche caso si trasformano in prenotazioni.

“I clienti cominciano a fare qualche avance, un po’ come l’anno scorso – riferisce Aldo Werdin, presidente degli albergatori del Tigullio -. Si tratta soprattutto di imprenditori lombardi e piemontesi che faranno 20 giorni o un mese di vacanza e ne approfittano per stare vicino alle loro aziende. Parliamo del periodo tra fine luglio e inizio agosto, ma siamo ancora lontani dal riempire le camere. Il turismo straniero ancora latita perché stanno aspettando di capire cosa decideranno i rispettivi Paesi”.

