Uova, colombe e pranzo di Pasqua: la guida di Consumerismo per fare la spesa risparmiando

Genova. In vista della Pasqua, Consumerismo No profit ha realizzato una guida utile per aiutare i consumatori della Liguria a fare acquisti in sicurezza, scegliere nel modo giusto uova di cioccolato e colombe e risparmiare sulla spesa alimentare.

“In questi giorni le famiglie della Liguria saranno alle prese con le spese legate al pranzo di Pasqua e Pasquetta e alle immancabili uova di cioccolato e colombe – afferma Pino Coletti – Responsabile del dipartimento “Food” di Consumerismo – Per evitare fregature e salvare il portafogli, abbiamo realizzato una guida completa con le indicazioni da seguire per acquisti sicuri e intelligenti”.

... » Leggi tutto