Usa la nipote di sei anni per rubare dalla borsa di una passeggera sul treno, denunciata

Genova. Una donna di 30 anni stava viaggiando sul treno lungo la tratta Savona-Sestri Levante quando è stata avvicinata da una bambina che, sorridendole e assumendo un atteggiamento amichevole, le si è seduta vicino, mentre la signora che la accompagnava si era posizionata su un sedile dietro di lei.

In arrivo alla stazione di Genova Piazza Principe, la viaggiatrice si è accorta che la piccola aveva infilato una mano all’interno della sua borsa e aveva cominciato a rovistare tra gli oggetti. Dopo aver redarguito la bimba e tirato la borsa verso di sé, ha avvisato il capotreno, che ha allertato la centrale operativa del compartimento Polfer per la Liguria per l’intervento del personale del reparto operativo di Genova Piazza Principe.

