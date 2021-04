Chiavari, arrivati gli interventi di restauro al Padiglione del tè a villa Rocca

Chiavari. Sono iniziate le operazioni di restyling del Padiglione del tè presente all’interno del parco botanico di Villa Rocca, struttura liberty articolata su più livelli (seminterrato, piano terra, primo, secondo e terzo piano), completata nel 1912 per volontà di Giuseppe Rocca.

Due i lotti d’intervento, per un importo complessivo di 591.680 euro: il primo, in corso per circa 390 mila euro, comprende la messa in sicurezza, il recupero e la conservazione della palazzina, mentre il secondo il completamento delle finiture e delle opere di restauro interno, dei serramenti e di alcuni arredi mobili. A seguire i lavori l’Arch. Angela Zattera, mentre la ditta che si è aggiudicata la gara è R.W.S. conservazione e restauro opere d’arte.

