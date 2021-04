Coalizione globale per la biodiversità, anche l’Acquario di Genova aderisce all’iniziativa

Genova. In occasione della Giornata mondiale della fauna selvatica (World Wildlife Day) 2020, celebrata ogni anno il 3 marzo, la Commissione europea ha lanciato una coalizione globale a tutela della biodiversità. Tra gli aderenti c’è anche l’Acquario di Genova.

La commissione spinge verso una mobilitazione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di proteggere la biodiversità, in vista del cruciale incontro della CoP 15 della Convenzione sulla diversità biologica, che si terrà in Cina a fine 2021. Durante la CoP 15, i 196 membri della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica dovrebbero adottare un nuovo quadro globale per proteggere e ripristinare la biodiversità, tanto necessario, quanto l’accordo di Parigi sull’urgenza climatica. Per veicolare questo importante messaggio, la Commissione europea ha invitato tutti i parchi nazionali, gli acquari, i giardini botanici, i giardini zoologici, i centri di ricerca, i musei della scienza e i musei di storia naturale a unire le forze per fare sentire la propria voce sulla crisi della natura.

