Il sottosegretario alla salute Andrea Costa a Savona: visita al San Paolo e al centro vaccinale del PalaCrociere

Savona. Domani venerdì 2 aprile il sottosegretario alla salute Andrea Costa sarà a Savona per visitare l’ospedale San Paolo ed il centro vaccinale del PalaCrociere. Lo annunciano i vertici savonesi di Liguria Popolare.

Con la sua visita il sottosegretario “mantiene un impegno preso con la città e la provincia: sarà in visita all’Asl2 di Savona per proseguire la sua verifica sul campo dello sviluppo del piano di vaccinazione nella nostra regione. Infatti la visita segue quelle all’Asl4 e all’Asl1, incontri nei quali il sottosegretario si è confrontato con i responsabili delle Aziende Sanitarie per verificare lo stato di attuazione del piano e le sue criticità”.

... » Leggi tutto