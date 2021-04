Imperia. Si è svolto nella serata di oggi nell’aula consiliare di Palazzo civico un vertice tra il sindaco Claudio Scajola e i capigruppo di maggioranza e opposizione a proposito della sentenza del Tar che dà il via libera alla società Acqua per la realizzazione dell’impianto di acquacoltura per l’allevamento di branzini e orate al largo della Galezza.

