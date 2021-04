Imperia, con la doppietta di Donaggio i nerazzurri battono la Caronnese

Imperia. Con una doppietta di Donaggio, l’Imperia batte 2 a 1 la Caronnese. «Abbiamo fatto la partita perfetta – ha dichiarato mister Lupo al termine della partita – Eravamo vivi contro Pont Donnaz, così come a Chieri ma davanti ci era mancata pericolosità. Sono stati dei casi, come dimostrato oggi. Ero arrabbiato e preoccupato coi miei perché ieri ho visto poca concentrazione nella rifinitura. Oggi comunque c’è stata una bella risposta. La Caronnese ha modo di giocare difficile da interpretare perché rotano sempre a centrocampo ed attacco ma, tutto sommato, conto un solo tiro in porta contro i diversi dei nostri. E’ una partita che ci ha consacrati».

... » Leggi tutto