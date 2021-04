Imperia, nuova vita per l’Oliveto sperimentale di Garbella

Imperia. Nuova gestione e nuova vita per l’Oliveto sperimentale di Garbella, grazie a un finanziamento della Fondazione Carige. «Il progetto prevede -spiega il vicepresidente della Fondazione Giacomo Raineri – un finanziamento di 60mila euro in 3 anni. Una iniziativa importante per una struttura che si estende per oltre 14mila metri quadrati alle porte della città, dove sono conservate tutte le tipologie di ulivi presenti al mondo e che può diventare un vero e proprio polo culturale per tutta la città anche grazie alla collaborazione del mondo dell’istruzione superiore grazie alla sinergia con l’istituto “Ruffini”, del volontariato attraverso l’Anfass, della Camera di Commercio e della Provincia, i cui rappresentanti costituiscono il nuovo Comitato di gestione».

... » Leggi tutto