Imperia. La Filt-Cgil «Esprime piena solidarietà e vicinanza ai 30 lavoratori della ditta Doreca con sede in Valle Armea. Nei prossimi giorni ci sarà l’affidamento dell’appalto ad una nuova società di Milano, una cooperativa C. S. I. che non vuole riconoscere in toto il contratto nazionale merci e logistica riconosciuto da tutte le società del settore e che la stessa società uscente Doreca applicava.

