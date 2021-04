Sanremo. Un 42enne di Sanremo, C.M., è stato fermato e portato in carcere dalla polizia per aver commesso una rapina in un supermercato di via Pietro Agosti. Prima di minacciare una cassiera con un coltello e farsi consegnare l’incasso, l’uomo ha acquistato, e regolarmente pagato, una confezione di shampoo.

