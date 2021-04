Sanremo. Non è un pesce d’aprile come molti hanno ipotizzato telefonando alla nostra redazione: il presidente della Regione Giovanni Toti ha, veramente, anticipato di 24 ore l’entrata in vigore della zona rossa rispetto al decreto ministeriale di Pasqua nelle province di Savona e Imperia dato l’alto incremento dei contagi.

... » Leggi tutto