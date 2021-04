Zona rossa fra sole 6 ore, rabbia di commercianti e pubblici esercizi: “Ancora presi in giro”

Savona. Prime reazioni dal settore commerciali e dei pubblici esercizi sulla nuova ordinanza regionale varato oggi dal presidente della Regione Giovanni Toti, con la zona rossa per il savonese e il ponente ligure già dalla mezzanotte e fino al prossimo 11 aprile.

Ordinanze dalla sera al mattino, in questo caso nuove misure a distanza di poche, pochissime, ore. E’ la critica lanciata a caldo dalla Confesercenti savonese: “Nonostante i continui incontri con assessori e qualsivoglia funzionari regionali per capire come aiutare il commercio si riesce ancora una volta ad applicare ordinanze dalla sera alla mattina: non mi sembra più possibile non sentirsi presi in giro” afferma il direttore Confesercenti Erika Portabene.

