A scuola “di bici”, dal riparo alla guida in città: l’idea di due prof ha conquistato gli studenti

Genova. Nel quartiere genovese di Pegli è successo un piccolo miracolo, se così si può definire quella che in realtà è un acquisita consapevolezza civica da parte di un gruppo di giovanissimi. Di che cosa stiamo parlando? Lo si può capire superando la cancellata della scuola secondaria inferiore Alessi (IC Pegli), in piazza Bonavini: tante biciclette parcheggiate alla bene e meglio, altre sono all’interno dello stesso istituto, utilizzate ormai da tempo da alcuni studenti per gli spostamenti scuola-casa.

E’ accaduto, a Pegli, che grazie a due professori di educazione fisica, Antonio “Toni” Agnello e Luca Ghiglia, colleghi e amici nella vita, i ragazzi hanno scoperto la bicicletta durante l’orario scolastico, come una vera e propria materia. O meglio come “unità di apprendimento”, ci spiega uno dei prof.

