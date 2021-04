Banca Carige, Firsl Cisl: “Bene il risanamento, ma ora serve un aumento del credito”

Genova. “Carige ha fatto grandi passi avanti sulla via del risanamento ma il rilancio, per essere sostenibile, deve passare da un aumento del credito. Per questo vanno incrementati ulteriormente i prestiti garantiti dallo Stato a Pmi e famiglie, che nell’ultimo anno sono stati pari al 32% di quelli complessivamente concessi dal sistema bancario in Liguria, così da non intaccare il capitale e conseguire un margine di interesse comparabile a quello dei competitor. Serve invece cautela nel puntare su un aumento dei ricavi attraverso le commissioni. L’incontro di oggi è stato costruttivo ma Carige deve restare una banca di territorio, puntando esclusivamente sulla qualità del servizio e non sulla vendita di particolari strumenti finanziari”.

Lo dichiara Vilma Marrone, segretaria nazionale di First Cisl, al termine dell’incontro con il presidente Giuseppe Boccuzzi e l’amministratore delegato Francesco Guido.

