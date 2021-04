Carcare, l’opposizione contraria al bilancio 2021-2023: “Persa un’altra occasione per dare al paese lo slancio di cui ha bisogno”

Carcare. Voto contrario del gruppo consigliare di opposizione “Lorenzi Sindaco” al bilancio di previsione 2021-2023, approvato dall’amministrazione lo scorso mercoledì 31 marzo.

“C’è la tecnica, tutto quadra – dicono dalla minoranza – ma non la politica, la visione a lungo raggio di un paese e della sua Comunità. Eppure le occasioni non mancano. Non contestiamo la regolarità formale degli atti di cui non abbiamo motivo di dubitare, ma le scelte politiche sottese agli atti programmatori e previsionali”.

... » Leggi tutto