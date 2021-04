Ceriale: “Comune non richiede fondi europei. Isola felice?”

Il 3 febbraio è scaduto il bando “Abilità al plurale 2” per accedere ai fondi europei (POR FSE 2014-20 ASSE 2) per l’inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio emarginazione, grazie al quale sono stati distribuiti, ai progetti più meritevoli, 15 milioni di euro.

In questo periodo di pandemia è logico aspettarsi un aumento dei soggetti a rischio emarginazione a causa della riduzione e/o perdita del reddito, leggendo gli atti si evince che Ceriale, anche in questo caso, non ha partecipato alla richiesta di tali fondi, né come capofila né in partenariato con altri Enti e/o associazioni. Tutti i dettagli sono consultabili qui: https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2019-avviso-fse-abilita-al-plurale-2.html

