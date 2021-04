Coranavirus, l’appello dei sindacati: “Vaccinare subito i lavoratori della grande distribuzione alimentare”

Genova. Le lavoratrici e i lavoratori del commercio sono in prima linea dall’inizio della pandemia. Sono circa 110 mila In Liguria le addette e gli addetti che ogni giorno affrontano con la sola mascherina sul volto centinai e centinaia di persone, correndo il rischio del contagio anche a causa del denaro che maneggiano, soldi che sono grande vettore di batteri e sporcizia.

“Eppure ancora niente vaccino per questa categoria a rischio e per le tante altre che non sono state indicate nelle priorità e che magari lavorano proprio nell’ambito delle fatidiche priorità. Si tratta di dignità del lavoro e del lavoratore, è un problema di visione. Alcune mansioni rischiano di avere meno tutele di coloro che lavorano in ospedale, a cominciare dalle misure di protezione e quindi dal materiale a disposizione – dichiarano Fabio Servidei, segretario organizzativo regionale Uil Liguria e Marco Callegari, coordinatore regionale del commercio per Uiltucs Liguria – È solo di qualche giorno fa la notizia di un lavoratore morto a Roma causa degli effetti del Covid19 contratto mentre prestava la sua opera all’interno di un negozio di una catena della grande distribuzione. All’inizio della pandemia si è fatto un gran parlare di sicurezza e della necessità di istituire i comitati di monitoraggio che avrebbero dovuto coordinare la vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma la bolla si è sgonfiata subito dopo gli accordi anche con Carrefour con il quale era stato sottoscritto l’accordo per rendere più sicuro il lavoro”.

... » Leggi tutto