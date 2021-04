Coronavirus, feste di Pasqua. Prefetto Intini: «Controlli potenziati, ma non possiamo blindare la provincia»

Imperia. Sarà una Pasqua diversa, quella che vivranno i cittadini di Imperia, ma non troppo distante da quanto già vissuto lo scorso anno a causa del Covid-19 e delle restrizioni imposte dal governo centrale e regionale. Di certo, ci saranno i controlli delle forze dell’ordine, ma non sarà una Pasqua in “assetto” da guerra. Ad illustrare il dispositivo dei controlli per le imminenti festività è il prefetto di Imperia Alberto Intini.

... » Leggi tutto