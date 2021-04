Covid, numero ancora alto ma in leggera discesa nel savonese: +97 positività

Liguria. Sono 472 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in tutta la Liguria. Il dato, contenuto nel bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute, è riferito a 4.076 tamponi molecolari e a 2.742 tamponi antigenici effettuati.

In leggera discesa i contagi nel savonese: sono 93 quelli registrati nelle ultime 24h. Nell’imperiese invece si contano 102 nuovi casi, nello spezzino 58 e nel genovese sono in tutto 217 le positività (201 in Asl3 e 16 in Asl4). Altri due casi non sono riconducibili al residenza in Liguria.

