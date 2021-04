Entella ripresa in extremis: con il Monza finisce 1 a 1

Chiavari. Pari per l’Entella al ritorno in campo dopo tredici giorni: i biancocelesti mettono in mostra un buon calcio per più di un’ora, resistendo alle offensive del Monza, creando molte palle gol e trovando il vantaggio con Brunori dal dischetto. La rete nel finale di Scaglia, però, impedisce ai ragazzi di mister Vivarini di ottenere i tre punti.

Questo l’undici scelto da mister Vincenzo Vivarini per la sfida delle ore 19: Borra tra i pali; si rivede Cleur a destra in difesa, coppia centrale Poli-Pellizzer e Costa a sinistra; torna Brescianini a centrocampo, insieme a Paolucci; davanti Schenetti tra Dragomir e Morosini, a supporto di Brunori.

