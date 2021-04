Frana di Gnocchetto, lavori in partenza a metà mese: strada riaperta entro l’estate

Genova. Inizieranno nelle prossime settimane i lavori per la messa in sicurezza della frana di Gnocchetto, sulla provinciale del Turchino, frana che da oltre un anno tiene in scacco la Valle Stura, bloccandone la via ordinaria verso il Piemonte, dopo l’alluvione dell’ottobre del 2019.

Il passaggio di competenze tra provincia di Alessandria, territorio dove si trova lo smottamento, e Anas dovrebbe perfezionarsi il 15 aprile, data in cui potrebbero iniziare anche i cantieri per la riduzione del fronte di frana, la costruzione della massicciata a monte e il relativo rinforzo della sede stradale. Lavori che, stando alle previsioni, e alle promesse, dovrebbero essere terminati entro l’estate.

