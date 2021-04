‘Io sono Alice’, in arrivo la seconda stagione del podcast che racconta la violenza di genere

Genova. Nuovo anno, nuova stagione del podcast “Io sono Alice” con tante novità. A partire dal 29 marzo fino a novembre 2021 andranno in onda 15 nuove storie di violenza, tutte realmente accadute a donne della città di Genova, tutte anonime. L’obiettivo del progetto è sempre lo stesso: abbattere il muro dell’indifferenza sulla violenza di genere, un argomento, come recita uno degli slogan dell’iniziativa, “di cui si parla tanto ma che nessuno ascolta”.

Il Centro Antiviolenza Mascherona, insieme alle ideatrici del progetto Noemi Cenero, Ilaria Gherardi, Elena Ferrando e Caterina Valletta, con la collaborazione di Claudia Calabresi e dell’associazione culturale URKA, il Ce.Sto e Waves Music Center si uniscono ancora una volta per affrontare una realtà sistemica e sempre attuale. Alcune settimane fa Genova è stata teatro di un femminicidio, fatto gravissimo e uno dei più recenti tra i numerosi eventi di violenza consumati in città. Osserviamo di nuovo le genovesi racchiuse in un abbraccio e in una lotta verso questo fenomeno sconvolgente che avanza, anziché diminuire.

