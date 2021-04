La Regione lancia la figura del “super oss”, gli infermieri: “Non si può semplificare così il nostro mestiere”

Savona. Perplessità e preoccupazione da parte dell’ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Savona per l’ordine del giorno approvato il Regione che prevede la creazione tramite corsi formativi di una nuova figura, quella del “super-oss”: una sorta di “vice-infermiere” che collabori e aiuti per l’assistenza del paziente.

In termini tecnici, la dicitura esatta è operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, che dopo aver ricevuto l’attestato di qualifica svolgerebbe ulteriori attività finalizzate a coadiuvare il personale infermieristico in base alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica e/o ostetrica e in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza.

