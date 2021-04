Luci accese di giorno: continuano i disservizi per la nuova illuminazione pubblica

Genova. Lampioni accesi durante il giorno e improvvisi spegnimenti in orario invece notturno: sono tante le segnalazioni che arrivano da settimane alla redazione di Genova24 in merito ai disservizi che i cittadini verificano e documentano. Oggi le foto arrivano da Carignano, e seguono quelle ricevute nei giorni scorsi da via Caffaro.

Parliamo ovviamente del servizio di illuminazione pubblica del comune di Genova, che in da qualche mese è “sotto i ferri”: tutta la rete di luci è in fase di ammodernamento, passando dall’utilizzo di lampade ad incandescenza a quelle a led, meno “affamate” di corrente elettrica, e quindi più sostenibili dal punto di vista dei consumi. L’investimento complessivo del project financing affidato alla Green City Light è di 34 milioni,per un contratto dalla durata di 9 anni: l’operazione dovrebbe portare ad un risparmio stimato di 7 milioni l’anno, a regime.

... » Leggi tutto